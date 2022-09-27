Пекеладзе Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПекеладзе Артемий

Пекеладзе Артемий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пекеладзе Артемий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Шаропанский уезд, Чхарское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.