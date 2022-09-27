Исартия Евстаф. Мераб. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсартия Евстаф. Мераб.

Исартия Евстаф. Мераб.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Исартия Евстаф. Мераб.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Зугдидский уезд, Лецурцун

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.