Беликов Степ. Демьян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеликов Степ. Демьян.

Беликов Степ. Демьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Беликов Степ. Демьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Грайворонский уезд, Бутовск. в., Коровяк. об.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.