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Филатов Федор Мерк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филатов Федор Мерк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Щигровский уезд, Озеренской, дер. Титово

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