Мищенко Яков Денис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМищенко Яков Денис.

Мищенко Яков Денис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мищенко Яков Денис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Рыльский уезд, Теткинской, село Поповка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.