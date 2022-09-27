Лебедев Петр Авксент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Петр Авксент.

Лебедев Петр Авксент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лебедев Петр Авксент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Ветлужский уезд, д. Салыны

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.