Захаров Никол. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Никол. Иван.

Захаров Никол. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Захаров Никол. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Костромской уезд, г. Кострома

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.