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Бобров Ив. Романов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бобров Ив. Романов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Галичский уезд, Галичский, Нагатинск., д. Селезен.

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