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Тишичев Мих. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тишичев Мих. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, с. Родники

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