Соколов Никол. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Никол. Дмитр.

Соколов Никол. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соколов Никол. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Костромской уезд, г. Кострома

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.