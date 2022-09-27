Милеев Ив. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилеев Ив. Федор.

Милеев Ив. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Милеев Ив. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Костромской уезд, Левашевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.