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Лосев Тарас Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лосев Тарас Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Нерехотский уезд, Ковалевской, д. Павлова

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