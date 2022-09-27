Ефремов Ив. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Ив. Петр.

Ефремов Ив. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ефремов Ив. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Заречной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.