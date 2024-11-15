Басов Яков Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасов Яков Петров

Басов Яков Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Басов Яков Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Баковской, Кирилово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.