Марцынкевич Казим. Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарцынкевич Казим. Павлович

Марцынкевич Казим. Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марцынкевич Казим. Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Повенежский уезд, Новоместской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.