Богданов Викентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Викентий

Богданов Викентий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богданов Викентий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Вилькомирский уезд, Коварск., д. Турченец

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.