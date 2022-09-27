Ясутис Франц Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯсутис Франц Иван.

Ясутис Франц Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ясутис Франц Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Векшнянск., д. По…а…

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.