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Рацевич Казим. Феликс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рацевич Казим. Феликс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Россиенский уезд, Вевиржанской в. и дер.

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