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Кропис Мартин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кропис Мартин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд, г. Шавли, б. Тюранк., д. Аугиск. 1 уч.

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