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Домалак Март. Давыд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Домалак Март. Давыд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Россиенский уезд, Сартыникской, д. Имящин.

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