Григшас Осип. Томаш. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григшас Осип. Томаш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Григшас Осип. Томаш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Россиенский уезд, Андреевской в.

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