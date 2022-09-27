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Слушнис Владислав

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Слушнис Владислав
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Карцянской, д. Качайты

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