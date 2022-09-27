Дружилло Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружилло Виктор

Дружилло Виктор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дружилло Виктор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Дорбянской, д. Войнино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.