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Бурьба Юрий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бурьба Юрий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Гинтелишской, д. Тувы

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