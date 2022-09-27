Гудас Аппол. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудас Аппол. Иван.

Гудас Аппол. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гудас Аппол. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Плунгянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.