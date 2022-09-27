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Саворовец Андр. Георг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саворовец Андр. Георг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Киевское генерал-губернаторство, Киевская губерния, Сквирский уезд, Лучинск. в. и с.

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