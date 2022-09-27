Трофимкин Илья Абр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимкин Илья Абр.

Трофимкин Илья Абр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трофимкин Илья Абр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.