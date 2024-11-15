Прохонов Иван Лев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохонов Иван Лев.

Прохонов Иван Лев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прохонов Иван Лев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Козельский уезд, Веинской, д. Грын

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.