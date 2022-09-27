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Суворов Дмитрий Дмитриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Суворов Дмитрий Дмитриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донской 1-й округ, Ново-Николаевской

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.08.1896 ст.
?.10.1920
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