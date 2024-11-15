Вшивцев Алексей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Алексей Дмитриев

Вшивцев Алексей Дмитриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вшивцев Алексей Дмитриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Сосновской, д. Кугу. . .

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.