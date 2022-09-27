Божуков Ефим Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБожуков Ефим Михайлов

Божуков Ефим Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Божуков Ефим Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Ключевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.