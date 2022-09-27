Андрейченко Федор Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрейченко Федор Романов

Андрейченко Федор Романов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андрейченко Федор Романов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Кодачевской д.Серая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.