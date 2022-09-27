Параханский Семен Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараханский Семен Федоров

Параханский Семен Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Параханский Семен Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Алексеевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.