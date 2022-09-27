Чикшин Михаил Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧикшин Михаил Ив.

Чикшин Михаил Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чикшин Михаил Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Рубежской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.