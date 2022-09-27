Юрьевский Илья Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрьевский Илья Фед.

Юрьевский Илья Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юрьевский Илья Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верховской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.