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Курилов Ефим Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курилов Ефим Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Устюжский уезд, д. Естинской

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