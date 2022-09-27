Каманик Герас. Фр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаманик Герас. Фр.

Каманик Герас. Фр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каманик Герас. Фр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Фоминской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.