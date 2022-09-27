Тимофеев Никита Дем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Никита Дем.

Тимофеев Никита Дем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимофеев Никита Дем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Александровский уезд, Годуновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.