Зимин Петр Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимин Петр Васил.

Зимин Петр Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зимин Петр Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, с. Симы.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.