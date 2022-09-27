Сухорезов Ефим Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухорезов Ефим Фед.

Сухорезов Ефим Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сухорезов Ефим Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, с. Богданово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.