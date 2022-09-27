Макушин Матв. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакушин Матв. Ант.

Макушин Матв. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макушин Матв. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Покровский уезд, с. Марково.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.