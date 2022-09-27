Куликов Вас. Борис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Вас. Борис.

Куликов Вас. Борис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куликов Вас. Борис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Александровский уезд, Константиновск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.