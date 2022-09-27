Кручин Ант. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКручин Ант. Петр.

Кручин Ант. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кручин Ант. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Петроковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.