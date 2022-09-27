Голов Никол. Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолов Никол. Васил.

Голов Никол. Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Голов Никол. Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Александровский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.