Комаров Вас. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Вас. Иван.

Комаров Вас. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Комаров Вас. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Покровский уезд, Покр. Слободки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.