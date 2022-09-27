Кириллов Ив. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Ив. Андр.

Кириллов Ив. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кириллов Ив. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Ставровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.