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Черемискин Констан. Львов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черемискин Констан. Львов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, гор. Александров

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