Горохов Степ. Сильвес. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохов Степ. Сильвес.

Горохов Степ. Сильвес.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горохов Степ. Сильвес.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Невельский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.