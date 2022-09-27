Шульцев Яков Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульцев Яков Григ.

Шульцев Яков Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шульцев Яков Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.