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Лев Лейба Гиршев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лев Лейба Гиршев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Витебский уезд, Лиозис.

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